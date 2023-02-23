الدبيبة يصدر تعليماته بتفعيل محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل

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أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليماته، بضرورة تقديم الدعم اللازم لتفعيل محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

وشدد الدبيبة خلال اجتماعه مع اللجنة العلمية لمركز الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، على تزويده بالتقنيات الحديثة ليقوم بدوره المطلوب.

وتابع رئيس الحكومة بحضور مدير الهيئة الليبية للبحث العلمي فيصل العبدلي، النشاط الزلزالي وانحسار مياه البحر في ليبيا.

وقدم رئيس اللجنة العلمية امحمد عبدالله، عرضاً توضيحاً حول النشاط الزلزالي، معتبراً أن أول زلزال تعرضت له ليبيا في منطقة القداحية عام 1935 قوته 7.1 ريختر ولم يُحدث خسائر ، يليه زلزال مدينة المرج عام 1963، والذي بلغ عدد ضحاياه أكثر من 250 مواطناً.

من جهته أكد مدير إدارة علوم الزلزال نوفل الشنطة أن للنشاط الزلزالي نوعان، أحدهما بعيد عن بلادنا وهو أكثر خطورة، والآخر يتمثل في الفوالق والصدوع وهو موجود ببلادنا ولايعد من النوع الخطير.

وأضاف الشنطة، أنه فيما يخص انحسار مياه البحر فهو أمر طبيعي يحدث بسبب جاذبية القمر والشمس ولا يمثل أية مخاوف كما يعتقد البعض.