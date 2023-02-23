الصحفي محمود المصراتي يعلق على إلقاء القبض على الشاعر نعيم الزوي وحقيقة انباء مقتــ له

علق الصحفي محمود المصراتي، الخميس على الانباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية على مقتل الشاعر نعيم الزوي في بنغازي مؤكدًا أن الاخبار لا اساس لها من الصحة .

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية، أن البحث الجنائي في بنغازي، تمكن من القاء القبض على الشاعر نعيم الزوي بتهمة إدارة صفحة 6 مليون ليبي سيئة الصيت.

ونشر الصحفي محمود المصراتي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا : “قبل قليل انتشرت شائعة صدمتني عن مقتل الصديق الشاعر نعيم الزوي في بنغازي ، هرعت للإتصال و تأكدت بنفسي بأنه موقوف لدى البحث الجنائي و بصحة جيدة فشعرت بالارتياح”.

وأضاف المصراتي :” سألت عن قضية الشاعر نعيم الزوي وهنا كانت الصدمة بأن من يفترض أنه صديقي أدمن في سلسلة الصفـ.ـحـ.ـات القذرة المتخصصة في خراب البيوت و طلاق الازواج المسماة ( عبدالستار و 6 مليون ليبي ضمن شبكة صفحات تديرها نفس تلك الهاربة لتركيا منها صفحة تهاني عبدالستار و الحاجة مستورة و خالهم ميلاد ) .

وتابع المصراتي قائلًا : “صدمتي تضاعفت عندما علمت أن نعيم أدمن تحديدًا في عبدالستار و 6 مليون ليبي التي أساءت لي بلا سبب و فبركتلي الصور ولولا ثقة أهل بيتي في شخصي لخرب بيتي مثل الآخرين و قد تم القبض عليه متلبسًا وهو في بث مباشر في جامعة العرب الطبية”.

وأشار المصراتي الى أن احدى هذه الصفحات قد نشرت البارحة منشورًا أكدت فيه تواجدها في الجامعة صباحًا فتم اعداد الكمين وسقط نعيم وهو يبث مباشرة .

وأكمل المصراتي حديثه قائلًا :”صدق القائل .. احذر عدوك مرة و صديقك ألف مرة، و لا أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل “.