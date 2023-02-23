مراقبة آثار بنغازي تطلق مسحا أثريا في بحر الشابي عقب تراجع مياه البحر

أطلقت مراقبة آثار بنغازي، اليوم الخميس، مشروع مسح بحر الشابي باستخدام “الدرون”؛ ويأتي ذلك عقب تراجع مياه البحر بسبب ظاهرة المد والجزر.

وقالت مراقبة آثار بنغازي، في بيان لها، إنها تستعد إلى إطلاق مسح ميداني بواسطة باحثي قسم الشؤون الفنية ومكتب آثار بنغازي.

وأضح الباحث بمراقبة آثار بنغازي، ماهر القزيري، أن المسح سيشمل ساحل مدينة برنيقي الأثرية التي توعد إلى 247 قبل الميلاد، لافتا إلى أن البحث يمكن معه وجود شواهد منقولة من جرار أثرية أو قطع أثرية أو عمل نقدية كانت تستعمل في تلك الفترة.

وأشار القزيري، إلى أن البحث سيتناول إمكانية امتداد ميناء مدينة برنيقي إلى شواطئ الشابي بمدينة بنغازي.