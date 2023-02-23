بتعليمات المشير حفتر..الداخلية تعلن توسيع العمليات الأمنية

العنوان – بنغازي

أكدت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية توسيع توسيع العمليات الأمنية بتعليمات القائد العام للقوات المُسلحة المُشير خليفه حفتر.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه ستتم مداهمة كافة أوكار الفساد والمخدّرات وإزالة المباني العشوائية والأكشاك التي تشوّه مظاهر المناطق والمدن بالمنطقة الشرقية بالكامل.

وشدد وكيل الوزارة فرج اقعيم، على أن يد القانون ستطالُ أيّ مخالف ومُجرم يتاجر بالممنوعات أيًا كانت صفته في عملية مشتركة بين كافة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والوحدات العسكرية بالقوات المسلحة العربية الليبية.

وجدد تحذيره لكل العابثين والمُفسدين والخارجين عن القانون بأنه سيتم إزالة أوكارهم ومساواتها بالأرض وأنه لا مفرّ أمامهم سوى تقديم أنفسهم للعدالة والقضاء الليبي العادل ؛ لنيل جزاء ما قدّمته أيديهم من سوء تجاه أبنائنا وبلادنا.