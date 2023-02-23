أب ينهي حياة طفلته بعيار نـاري عن طريق الخطأ في طرابلس

أفادت وزارة الداخلية، الخميس عن مصرع طفلة رضيعة عمرها شهر ونصف، بعيار ناري عن طريق الخطأ من سلاح والدها في العاصمة طرابلس .

وبحسب المعلومات وفقًا للداخلية، بأنه بعد ورود بلاغ من نقطة مستشفى الخضراء لمركز شرطة الهضبة بمديرية أمن طرابلس مفاده إصابة طفلة رضيعة عمرها شهر ونصف بعيار ناري نقلت على إثرها لمستشفى الخضراء وبعدها فارقت الحياة ؛ وبنفس التاريخ أحيل إلى مكتب البحث الجنائي طرابلس والد الطفلة المتهم بالواقعة من مركز شرطة عين زارة.

وبالاستدلال معه من قبل أعضاء المكتب أفاد بخروج عيار ناري من سلاح كان بحوزته واصاب ابنته الرضيعة عن طريق الخطأ ونقلت على أثرها إلى المستشفى ثم فارقت الحياة.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأحيل المتهم إلى مركز شرطة عين زارة من حيث الاختصاص المكاني للواقعة تمهيداً لاحالته للنيابة العامة.