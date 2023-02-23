“نصية” يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي ببغداد

شارك عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية في الدورة الثلاثين الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي ممثلاً لمجلس النواب.

وذكر المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في بيان أن اللجنة استعرضت اليوم الخميس في العاصمة العراقية بغداد، الخطة الاستراتيجية للاتحاد عن الفترة من العام 2018 إلى العام 2022.م.

وحدد الاتحاد العديد من الأهداف الاستراتيجية في مقدمتها القضية الفلسطينية القضية العربية الأولى، والدبلوماسية البرلمانية، وتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الحوار البرلماني، وفق البيان.

كما استعرضت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الخطة الاستراتيجية للاتحاد من العام 2023.م وحتى عام 2026.م والتي تتضمن أربعة أهداف متجددة ومتداخلة فيما بينها من شأنها المساهمة في تحسين أثر العمل البرلماني العربي،

وأوضح البيان أن من هذه الأهداف: تعزيز الوصول إلى مجالس وبرلمانات عربية ممكنة وفاعلة تعتمد المرونة والابتكار، وتعزيز الحوكمة الرشيدة في عمل الاتحاد البرلماني العربي.

الجدير بالذكر أن يوم الغد سوف يشهد استعراض مشروع برنامج عمل الدورة الحادية والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، ومن المقرر أن ينطلق مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي يوم السبت المقبل في العاصمة بغداد.