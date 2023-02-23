اقعيم يعلن توسيع العمليات الأمنية والضرب بيد من حديد

أعلن وكيل وزارة الداخلية “فرج اقعيم العبدلي”، توسيع العمليات الأمنية والضرب بيد من حديد لمداهمة كافة أوكار الفساد والمخدّرات، وفقا لتعليمات القائد العام للقوات المُسلحة المُشير أركان حرب ” خليفه أبوالقاسم حفتر “.

وقال اقعيم، في بيان له، إن العمليات تشمل إزالة المباني العشوائية والأكشاك التي تشوّه مظاهر المناطق والمدن بالمنطقة الشرقية بالكامل، التخطيطات جارية ومُستمرة حتى هذه اللحظة.

وأكد اقعيم- بنبرةٍ شديدة اللهجة- أن يد القانون ستطالُ أيّ مخالف ومُجرم يتاجر بالممنوعات أيًا كانت صفته في عملية مشتركة بين كافة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية والوحدات العسكرية بالقوات المسلحة العربية الليبية.

وجدد اقعيم، تحذيره لكل العابثين والمُفسدين والخارجين عن القانون بأنه سيتم إزالة أوكارهم ومساواتها بالأرض وأنه لا مفرّ أمامهم سوى تقديم أنفسهم للعدالة والقضاء الليبي العادل، لنيل جزاء ما قدّمته أيديهم من سوء تجاه أبنائنا وبلادنا الحبيبة.