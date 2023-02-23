ليبيا تصوت على قرار أممي يطالب روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا

قامت ليبيا بالتصويت لصالح قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يطالب روسيا بسحب جميع قواتها فورا، دون أي شروط من ‎أوكرانيا.

وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار حظي بغالبية واسعة الخميس بانسحاب “فوري” للقوات الروسية من أوكرانيا، ودعت إلى سلام “عادل ودائم” عشية الذكرى السنوية الأولى للغزو.

من إجمالي 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، حصل القرار غير الملزم على تأييد 141 دولة مقابل اعتراض سبعة دول (روسيا وبيلاروس وسوريا وكوريا الشمالية ومالي ونيكاراغوا وإريتريا)، فيما امتنعت 32 دولة عن التصويت من بينها الصين والهند.

وتداول ممثلو عشرات الدول منذ الأربعاء على منبر الأمم المتحدة لإلقاء خطب دعم لأوكرانيا، بينما حضّت كييف أعضاء المجتمع الدولي على الاختيار بين “الخير والشر”.

يعيد القرار المعتمد الخميس تأكيد “الالتزام” بـ”وحدة أراضي أوكرانيا” و”يطالب” روسيا “بالسحب الفوري والكامل وغير المشروط لجميع قواتها العسكرية من الأراضي الأوكرانية داخل الحدود المعترف بها دوليًا للبلاد”، في إشارة إلى الأراضي التي أعلنت روسيا ضمها.

كما يدعو إلى “وقف الأعمال العدائية” و”يشدد على ضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا بأسرع ما يمكن وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.