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السفارة الأمريكية: الحوكمة البلدية ضرورية للديمقراطية في ليبيا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بليبيا كارديناس، وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بدر الدين التومي.

وبحسب بيان السفارة الأمريكية، عبر حسابها على “تويتر” فإن اللقاء بحث سبل العمل مع الوزارة والبلديات لتحسين الخدمات والمشاركة المواطنية وللتعبير عن تقديرنا لهذه الشراكة”.

ودعت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، في وفت سابق، إلى استخدام عائدات البلاد الهامة لصالح كل الشعب الليبي.

وأضافت سفارة الولايات المتحدة، في تغريدة لها بموقع “تويتر” تعليقا على انعقاد مجموعة العمل الاقتصادية بشأن ليبيا بالقول، إن مزيدا من الشفافية والمساءلة أمران حاسمان في هذا الجهد.

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البلدية الحوكمة الديمقراطية السفارة الأمريكية ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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