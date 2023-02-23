ليبيا تؤيد قرارا أمميا بسحب القوات الروسية من أوكرانيا

صوت ممثل ليبيا في الأمم المتحدة لصالح قرار أممي يطالب روسيا بسحب جميع قواتها فورا، دون أي شروط من أوكرانيا، في قرار اعتبره البعض رضوخا لبعض القوى النافذة في مجلس الأمن.

القرار تم اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة وأيدته مساء الخميس 141 دولة ومعارضة 7 دول وامتناع 32 عن التصويت، وسط تجاذبات دولية حول حرب لا أفق لتوقفها رغم الضغط الممارس على مختلف الأطراف لإنهائها.

وتعيش أوكرانيا منذ سنة على وقع حرب شنتها القوات الروسية بسبب ما أسمته تهديدا لأمنها القومي من قبل الدول الغربية.