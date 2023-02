مباحثات حكومية بشأن “انحسار المياه”، والمتخصصون يؤكدون أنها “ظاهرة طبيعية”

قال مدير إدارة علوم الزلازل بالمركز الوطني للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء “نوفل الشنطة” إن انحسار مياه البحر هو أمر طبيعي يحدث بسبب جاذبية القمر والشمس ولا يمثل أيّة مخاوف؛ كما يعتقد البعض.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ورئيس اللجنة العلمية لمركز الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء “امحمد عبدالله” ومدير الهيئة الليبية للبحث العلمي “فيصل العبدلي” لمتابعة النشاط الزلزالي وانحسار مياه البحر في ليبيا.

من جانبه، أكد الدبيبة على ضرورة تقديم الدعم اللازم لتفعيل محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي وتزويده بالتقنيات الحديثة ليقوم بدوره المطلوب.

واستعرض الحاضرون الزلازل على على مر تاريخ ليبيا الحديث، حيث تعرضت منطقة القداحية عام 1935 بقوة 7.1 ريختر ولم يُحدث أي خسائر، فيما تعرضت المرج إلى زلزال عام 1963، وبلغ عدد ضحاياه أكثر من 250 مواطناً، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة.

