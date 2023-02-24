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بلدية المرج تتابع مستجدات صيانة محطة تحلية مياه البحر “بوترابة”

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

ناقش عميد بلدية المرج وليد صلهوب مع الشركة المكلفة من غرفة الطوارئ والأستجابة السريعة بالحكومة الليبية لصيانة محطة تحلية بوترابة أعمال الصيانة والجدول الزمني للمشروع

وطالب صلهوب خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس  الشركة المنفذه الأسراع في إنجاز العمل حتى تنتهي مشكلة نقص تزويد البلدية بالمياه والتي تعاني منذ أكثر من عدة سنوات

وتقدم عميد بلدية المرج وأهالي منطقة المرج بالشكر لرئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية فتحي باشاغا ونائبه علي القطراني على جهودهم  في حل أزمة نقص المياه التي تعاني منها البلدية

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الحكومة الليبية بلدية المرج حل أزمة نقص المياه صيانة محطة تحلية بوترابة وأهالي منطقة المرج

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الوطن الليبية

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