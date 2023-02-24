شكشك: الوكالة الأمريكية للتنمية لها دور في تطوير ديوان المحاسبة

أقامت الوكالة الأمريكية للتنمية حفل تخرج للدفعة الأولى من مشروع الشهادات المهنية لأعضاء الديوان الذين اجتازوا اختبارات الشهادة بشراكة مع المجمع العربي للمحاسبين القانونيين.

وحضر الحفل رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وجون كارديناس الممثل الإقليمي الوكالة، وبعض من مدراء الإدارات بالديوان .

وذكر ديوان المحاسبة في بيان إن شكشك أكّد في كلمته بالحفل على أهمية إعداد خطط مستقبلية لبناء القدرات لأعضاء وموظفي الديوان ضمن مشروع إدارة المال العام في ليبيا بالتنسيق مع الوكالة، مُشيداً بدورها في تطوير المؤسسات في ليبيا والتي من بينها ديوان المحاسبة.

من جانبه عبَر كاردينل ممثل الوكالة عن أهمية دور ديوان المحاسبة باعتباره المسؤول الأول والجهاز الأعلى للرقابة على المال العام ومكافحة الفساد، مؤكداً أن الشراكة مع الديوان تعتبر سابقة تاريخية وأن هذا التقارب بين المؤسستين يعزز من فرص التطوير والعمل المشترك، موجهاً الشكر لرئاسة الديوان على جهودهم في تطوير عمل الديوان والنهوض به.

وعلى هامش الحفل اجتمع شكشك مع ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية جون كاردينل لبحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين وأهم التحديات والصعوبات التي تواجه الديوان للقيام بعمله وفق أفضل الممارسات.