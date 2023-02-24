وزارة الداخلية: مقتل رضيعة بسلاح والدها في طرابلس

العنوان – طرابلس

كشفت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية ان طفلة رضيعة قتلت بسلاح والدها بطريق الخطأ.

وأضافت الوزارة أنه بعد ورود بلاغ من نقطة مستشفى الخضراء لمركز شرطة الهضبة بمديرية أمن طرابلس مفاده إصابة طفلة رضيعة عمرها شهر ونصف بعيار ناري نقلت على إثرها المستشفى وبعدها فارقت الحياة.

وأوضحت الوزارة أنه في نفس التاريخ أحيل إلى مكتب البحث الجنائي طرابلس والد الطفلة المتهم بالواقعة من مركز شرطة عين زارة.

وأشارت إلى أنه بالاستدلال معه من قبل أعضاء المكتب أفاد بخروج عيار ناري من سلاح كان بحوزته وأصاب ابنته الرضيعة عن طريق الخطأ ونقلت على إثرها إلى المستشفى ثم فارقت الحياة.

وأفادت الداخلية أنه اتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأحيل المتهم إلى مركز شرطة عين زارة من حيث الاختصاص المكاني للواقعة تمهيداً لإحالته للنيابة العامة.