من واشنطن.. قطر تدعم الانتخابات وجهود السلام في ليبيا

أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي، أن قطر لن تدخر جهدا في المشاركة البناءة مع أطراف المجتمع الدولي في السعي لحل الخلافات بين الأطراف الليبية بالطرق السلمية وتوفيق الآراء، وذلك من أجل الوصول لحل دائم ومستدام ورؤية ليبيا آمنة ومستقرة، وفق قوله.

جاء ذلك خلال مشاركة الخليفي في اجتماع كبار المسؤولين حول ليبيا الذي بدأ أعماله اليوم الخميس في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ولفت الخليفي إلى أن موقف قطر الثابت هو الدعم الكامل للمسار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمساعي الهادفة للوصول إلى توافق وطني يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ويحقق المصلحة الوطنية والاستقرار، طبق قوله.

وأكد الخليفي دعم قطر الدائم لمساعي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، وجهوده المبذولة لتحقيق نتائج ملموسة لحل الأزمة الليبية، بحسب وصفه.

ونوقش خلال الاجتماع، التحديات والتداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجه ليبيا، وكيفية إيجاد أفضل السبل للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

يذكر أن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري قد قال في وقت سابق إن قطر تولي اهتماما كبيرا بشأن الأشقاء في دولة ليبيا، وفق تعبيره.

وأكد الأنصاري دعم الدوحة لإجراء الانتخابات في ليبيا باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار، بحسب وصفه.

