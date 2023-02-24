الفزاني: تجاوز البرلمان لمجلس الدولة يمثل صفعة لإخوان ليبيا الذين اعتادوا على المماطلة

رأى المحلل السياسي الليبي يوسف الفزاني أن “ما جرى اليوم من نشر مجلس النواب التعديل الدستوري الـ 13 في الجريدة الرسمية يشكل نقطة مفصلية بعمر الأزمة الليبية”.

وقال الفزاني، في تصريحات لموقع “العين الإخبارية”، إن “تجاوز البرلمان لمجلس الدولة يمثل صفعة لإخوان ليبيا الذين اعتادوا على المماطلة وتعطيل الحل خاصة إذا جاء عبر مجلس النواب الذي يعتبره أعضاء التنظيم بمجلس الدولة شريكا في القرار وليس سلطة عليا في البلاد”.

وأضاف أن “مجلس النواب تجاوز مجلس الدولة ولم ينتظر رده بخصوص التعديل الذي أقره لعلمه بأن مجلس الدولة سيرد بالرفض”.

وخلص الخبير إلى أن مجلس الدولة أكد أنه “خاضع لتحكم تنظيم الإخوان الذي يسيره كما شاء، إلا أن مجلس النواب اليوم وضع له حدا بإعلانه نفاذ التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، وبهذا يظهر للعيان أن مجلس الدولة هو المعرقل لحل الأزمة الليبية”.

تعطيل قال عنه الفزاني إنه “ليس الأول بل إن جميع القرارات التي اتخذها مجلس النواب في وقت سابق بهدف حل الأزمة عطلها مجلس الدولة بل ورفضها واختلق الأزمات ضدها”.

وتابع: “لا ننسى أن ما تعيشه ليبيا اليوم أساسا من أزمة سياسية كان بسبب تعطيل الإخوان للحل وهو ما تمثل في تراجع مجلس الدولة عن اتفاقه مع مجلس النواب قبل عامين والذي أجرى وفقه مجلس النواب التعديل الـ12 السابق على الإعلان الدستوري وكلف بموجب ذلك حكومة فتحي باشاغا”.

وآنذاك، يقول الفزاني، “تراجع الإخوان عن اتفاقهم مع مجلس النواب بل ورفضوه بعد إقراره رسميا لتبدأ منذ ذلك الوقت الأزمة الحالية والمتمثلة في الصراع بين حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب بناء على اتفاق سابق مع مجلس الدولة وبين حكومة عبد الحميد الدبيبة التي انتهت ولايتها ولا تزال متمسكة بالسلطة”.