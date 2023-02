“الردع” يعلن ضبط حشيش في مصراتة والقبض على المتهم

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة القبض على أحد المطلوبين في قضية ترويج مخدرات خلال عملية أمنية داخل منطقة زاوية المحجوب بمدينة مصراتة، وفق مكتبه الإعلامي.

وأكد الجهاز مصادرة كميات كبيرة من المخدرات أثناء العملية، مضيفا أنه قد جرى إطلاق نار أصيب على إثره عنصران تابعان له، وفق قوله.

وأضاف الجهاز أنه سيتم إحالة المتهم للنيابة العامة بعد استكمال عمليات التحقيق، حسبما ما أفاده الجهاز.

وأضاف الردع أن هذه العملية جاءت بناء على رصد مسبق وتوافر معلومات من مروجين آخرين قبض عليهم في وقت سابق بالعاصمة طرابلس، وفق قوله.

المصدر: جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

