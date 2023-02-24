مؤسسة النفط: انشاء 7 ملاعب خماسية في بلدية خليج السدرة

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أقيمت احتفالية توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة توتال انيرجي وبلدية خليج السدرة لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة حيث سيتم بوجبه انشاء 7 ملاعب لكرة القدم الخماسية بالبلدية وفقا للمواصفات العالمية تغطي الملاعب مناطق بن جواد – ام القنديل – ابو سعد – الوادي الأحمر – النوفلية – مطرانيين

وحضر الحفل الذي اقيم بفندق كورنثيا بطرابلس مدير عام شركة توتال بليبيا ونائب المدير العام ورئيس المجلس البلدي خليج السدرة وعدد من المختصين بادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة توتال

وأوضح المدير العام لشركة توتال ان انجاز هذا المشروع يأتي في اطار برامج التنمية المستدامة ودعما للشباب المنطقة لممارسة النشاط الرياضي مؤكدا على العمل على مشاريع اخرى في المستقبل