اللافي: ينبغي أن يلاحق صنع الله قضائيا جزاء عما ارتكبه من جرائمه بحق الشعب الليبي

رأى الحقوقي الليبي محمد اللافي أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق مصطفى صنع الله الذي يحاول العودة لقطاع النفط الليبي، ينبغي أن يلاحق قضائيا، إذا ما طبقت العدالة، جزاء عما ارتكبه من جرائمه بحق الشعب الليبي.

ويقول اللافي، في تصريح لـ”العين الإخبارية”، إن صنع الله جاء للمنصب بشكل غير قانوني واستمر فيه لـ8 أعوام بقوة الأمر الواقع والاستقواء بالخارج ويريد العودة إلى منصبه بالقانون وهو أمر مستحيل.

وأشار إلى أن “التقارير الرقابية بحق صنع الله كافية في حد ذاتها للإطاحة به من منصبه لو كان ما زال فيه، فكيف مع صدور القرار بهذا الشكل القانوني وتشكيل مجلس آخر حصل على الدعم الشعبي ولم يجد صنع الله أي ليبي واحد يقف معه ويؤيده للعودة إلى منصبه”.