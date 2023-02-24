مركز الرقابة: إعدام كميات كبيرة من السجائر في مكب مليته للنفايات في زوارة

العنوان – طرابلس

أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إعدام كميات كبيرة من السجائر في مكب مليته للنفايات في زوارة.

وأوضح أن الكمية التي تقدر بحوالي 1092 صندوق سجائر مختلف الانواع و1060 صندوق “معسل” من أنواع مختلفة

وأشار المركز إلى أنه تم ضبط الكمية من قبل أعضاء مكتب راس جدير بجهاز المباحث الجنائية كانت معدة للتهريب عبر منفذ رأس جدير الحدودي.

وأضاف المركز أن عملية لإتلاف بمشاركة مكتب منفذ رأس جدير بجهاز المباحث الجنائية مع لجنة الاتلاف بمديرية جمارك زوارة ومركز الرقابة على الاغدية والأدوية رأس جدير وجهاز الإصحاح البيئي.