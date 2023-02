ليبيا تترأس القمة العربية بشأن العدوان الإسرائيلي على “نابلس”

ترأست ليبيا الدورة غير العادية الطارئة لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين.

جاء ذلك على خلفية على العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس الفلسطينية وارتكابه مجازر فيها.

من جهته، طالب سفير دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية زياد اللوح خلال الجلسة، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مستعرضا مشروعا مقدما من بلاده بخصوص العدوان الغاشم على مدينة نابلس.

من جهته، أكد مندوب ليبيا عبد المطلب ثابت اعتماد مشروع القرار المقدم من السفير الفلسطيني بعد عرضه على السفراء الدائمين خلال أعمال الجلسة.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة في مدينة نابلس، أمس الأربعاء، راح ضحيتها 11 فلسطينيا وأصيب أكثر من مئة بجروح بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر: وزارة الخارجية + وزارة الصحة الفلسطينية

