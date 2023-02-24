الوكالة الأمريكية للتنمية تجدد دعمها لتوحيد المصرف المركزي

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بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا جون كارديناس (USAID) المراحل والخطوات التنفيذية للاتفاقية الموقعة بين الطرفين

وأشاد الكبير خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس ببرنامج التدريب الذي يقوم بتنفيذه USAID و PRAGMA للرفع من قدرة وكفاءة موظفي المصرف المركزي، كما تطرق اطرفان إلى إجتماعات المصرف المركزي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتناول الاجتماع دور منظمات المجتمع المدني وتعامل المصرف المركزي والضوابط والاجراءات المنظمة لعملها

من جانبه أكد ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا على دعم الوكالة الامريكية للمؤسسات السيادية، ولجهود توحيد المصرف المركزي، والترتيب لبرامج التدريب وبناء القدرات لموظفي المصرف المركزي، كما أكَّد على رغبة الجانب الأمريكي في تقديم المساعدة والمشورة الفنية لمصرف ليبيا المركزي.