الغزال: من يستقوي بالأجنبي ويعمل لصالحه على حساب مصلحة بلده لن يدوم طويلا وسرعان ما سيسقط

قال الخبير السياسي الليبي سالم الغزال، إن قطاع النفط الليبي شهد مؤخرا انتعاشة اقتصادية مزهرة بعد الإطاحة برئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق مصطفى صنع الله وتشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط.

واعتبر الغزال، في تصريحات لموقع “العين الإخبارية”، أن “ما تقدم يشكل خطوة للأمام يجب البناء عليها وعدم التراجع للوراء بغض النظر عن الشق القانوني الذي حسمته المحكمة اليوم”.

ولفت إلى أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي فرحات بن قدارة نجح في إدارة القطاع إلى الآن بسبب عقليته الاقتصادية والمالية باعتباره مصرفيا سابقا وتولى محافظ مصرف ليبيا المركزي قبل 2011.

وبحسب الغزال، فإن قطاع النفط عاش 8 أعوام من الطوارئ إبان تولي صنع الله، حيث عانى يوميا من إغلاقات ولم يتم أي صيانة حقيقية لخطوط النقل والموانئ وهو ما تدهور معه القطاع وترك إرثا ثقيلا حمله بن قداره على كتفه وتحاول ليبيا إصلاح ما تم إفساده خلال تلك الفترة.

وشدد على أن “قصة سقوط صنع الله يجب أن تكون ملحمة ليبية وتعطي إشارات مهمة حول مستقبل العملية السياسية”، محذرا أن “من يستقوي بالأجنبي ويعمل لصالحه على حساب مصلحة بلده لن يدوم طويلا وسرعان ما سيسقط”.

واختتم بالقول إن صنع الله لم يجد من يقف بجانبه بعد سقوطه لا في الداخل ولا الخارج كون الداخل الليبي يدرك حجم الفساد الذي مارسه خلال هذه الأعوام، والخارج أدرك أنه لا يمكن الرهان عليه وأن الدفاع عنه دفاع عن فساد سيضع من يفعله في عداء مباشر مع الشعب الليبي.