الكبير يناقش الخطوات التنفيذية للاتفاقية الموقعة مع الوكالة الأمريكية للتنمية

العنوان – طرابلس

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبيـر، مع ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا (USAID) جون كارديناس مراحل والخطوات التنفيذية للاتفاقية الموقعة بين الطرفين،.

وأشاد الكبير ببرنامج التدريب الذي يقوم بتنفيذه USAID و PRAGMA للرفع من قدرة وكفاءة موظفي المصرف المركزي.

وتطرق اللقاء إلى إجتماعات المصرف المركزي مع صندوق النقد الدولي والبنك ا لدولي، ودور منظمات المجتمع المدني وتعامل المصرف المركزي والضوابط والاجراءات المنظمة لعملها.

من جهته، أشاد كارديناس بالعلاقات الطيبة مع مصرف ليبيا المركزي ودعم الوكالة مريكية للمؤسسات السيادية، ولجهود توحيد المصرف المركزي، والترتيب لبرامج التدريب وبناء القدرات لموظفي المصرف.

وأكَّد على رغبة الجانب الأمريكي في تقديم المساعدة والمشورة الفنية لمصرف ليبيا المركزي.