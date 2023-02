“الوطنية للنفط” تنفي صحة خبر تحقيق النائب العام معها في دفعها مصروفات لـ”أطراف خارجية”

نفت المؤسسة الوطنية للنفط صحة الأنباء التي تفيد بإجراء النائب العام تحقيقا في مدفوعات المؤسسة لشركة “BGN International” النفطية، وفق قولها.

وأضافت الوطنية للنفط أنها تعمل وفقا للتشريعات والأحكام والقوانين الليبية، وأنها تحرص على تنفيذ عقودها تنفيذا مهنيا بما يحفظ مصالح الدولة والشعب، وفق تعبيرها.

وأكدت الوطنية للنفط حيادية عملها واستقلاليته في كافة ربوع البلاد، مشيرة إلى أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ومقاضاة الجهات التي تروج لأخبار “مزيفة”، بحسب تعبيرها.

يذكر أن موقع أفريكا أنتيليجنس تحدث عن إجراء النائب العام تحقيقا مع المؤسسة الوطنية للنفط في صرفها مدفوعات لشركة “BGN International” النفطية.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط + أفريكا أنتيليجنس

