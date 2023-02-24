المركزي يصدر بطاقات الكترونية بقيمة 100 ألف دولار سنوياً تشجيعاً لصغار التجار

الوطن / رصد أصدر مصرف ليبيا المركزي قرارا بإصدار بطاقة إلكترونية (ماستر كارد وفيزا) بقيمة 100 ألف دولار سنوياً اعتباراً من 01/03/2023 تسهيلاً وتشجيعاً لصغار التجار أصحاب الرخص الفردية والشركات الصناعية والخدمية

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