ليبيا الان

المركزي يصدر بطاقات الكترونية بقيمة 100 ألف دولار سنوياً تشجيعاً لصغار التجار

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

أصدر مصرف ليبيا المركزي قرارا بإصدار بطاقة إلكترونية  (ماستر كارد وفيزا) بقيمة 100 ألف دولار سنوياً اعتباراً من 01/03/2023 تسهيلاً وتشجيعاً لصغار التجار أصحاب الرخص الفردية  والشركات الصناعية والخدمية

الوسوم

إصدار بطاقة إلكترونية تشجيعاً لصغار التجار ليبيا مصرف ليبيا المركزي

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك