وَزير الداخلية يُناقش الأوضاع الأمنية بِمدينة اجدابيا

ناقش عضو مجلس النواب مصطفي بقوشة، مع وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة، ورئيس قسم جوازات أجدابيا معتصم بالله دواس؛ الأوضاع الأمنية بالمدينة، والمشاكل والعراقيل التي تواجه كافة الأجهزة التابعة للوزارة، وإيجاد الحلول المناسبة لهَا.

وبحث الاجتماع عمل قسم الجوازات بالمدينة في إصدار إقامات العمل وإتمام إجراءات التأشيرة للأجانب المقيمين، والعوائق التي تواجه أعضاء قسم الجوازات.

وطالب الحضور وزير الداخلية بوضع خطة لشن حملات أمنية واسعة للقضاء على كافة أنواع الجريمة والظواهر السلبية الهدامة.

بدوره أكد أبو زريبة أنه سيعمل على تحسين كافة أوضاع مدن ومناطق ليبيا، وأنه قام بتجهيز عدد من الخطط لكافة المدن حتى تنعم بالأمن والسلام والاستقرار.

وفي ذات السياق اطلع وزير الداخلية عصام أبوزريبة على آلية سير العمل التي تتبعها مديريتا أمن رأس الأنوف والهلال النفطي فِي تَطبيق المهام الموكلة لهم.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأربعاء، مع مديري مديريات أمن رأس الأنوف والهلال النفطي اللواء محمود الذهبي والعميد إيهاب الكزة بديوان الوزارة بمدينة سرت.

وناقش الاجتماع مشاكل التي تواجه عمل منتسبي المديريات، والعمل على تذليلها بما يساهم في الارتقاء بمستوى العمل وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد أبوزريبة على ضرورة تكثيف الجهود وبذل المزيد مِن الجهد؛ لمنع حدوث أي خروقات أمنية تضرُّ بأمن المجتمع.