كروان عن التعديل الدستوري الـ13: “ما بُني على باطل فهو باطل”

الوطن| رصد

قالت عضو المجلس الأعلى للدولة فوزية كروان إن التعديل الدستوري الـ13 باطل، ويعتبر مثل التعديل الـ12، وما بُني على باطل فهو باطل.

وأضافت في تصريحات صحافية اليوم الخميس، أنه سواء صوت مجلس الدولة على التعديل الـ13 في جلسته القادمة أو لم يصوت، فلا فائدة من التصويت لأن مجلس النواب قام بنشر التعديل الـ13 بالجريدة الرسمية وفرضه على مجلس الدولة.

وتابعت انه من المفترض أن يتم تحويل التعديل الدستوري إلى مجلس الدولة قبل التصويت عليه من مجلس النواب، لكن النواب قاموا بالتصويت عليه قبل إحالته إلينا.