الزغيد لـ “ليبيا الحدث”: التعديل الدستوري الـ 13 بوابة الخروج من الأزمة في البلاد

أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد أن لدى أعضاء مجلس النواب؛ القناعة الكاملة بأن التعديل الدستوري الـ 13؛ هو الحل في البلاد دون الإملاءات الخارجية التي ساهمت في إطالة أمد الأزمة، وشكلت عائقا أمام تلبية تطلعات الليبيين.

الزغيد، وفي تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث”، أوضح أن السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب ماضية في إقرار القوانين والقرارات التي ترسي مبادئ الدولة وتحفظ الاستقرار السياسي والاجتماعي، وأن التعديل الدستوري؛ يعتبر بوابة الخروج من الأزمة السياسية في البلاد، وسيحدُّ من التدخل الأجنبي في السيادة الليبية.