الأجهزة العسكرية والأمنية تعلن توسيع عملياتها لضبط المخالفين بالمنطقة الشرقية

الوطن| رصد

أعلنت وزارة الداخلية الليبية توسيع عملياتها الأمنية بشأن مداهمة أوكار الفساد والمخدّرات وإزالة المباني العشوائية والأكشاك التي تشوّه مظاهر المناطق والمدن بالمنطقة الشرقية بالكامل، مؤكدة أن التخطيطات جارية ومتواصلة.

بدوره أوضح وكيل الوزارة فرج اقعيم، أن العمليات التي تأتي بتعليمات القائد العام للقوات المُسلحة المُشير “خليفة حفتر”، ستطالُ أيّ مخالف ومُجرم يتاجر بالممنوعات أيًا كانت صفته، عبر عملية مشتركة بين جميع الأجهزة العسكرية والأمنية، مُجددًا تحذيره لكل العابثين والمُفسدين والخارجين عن القانون بأنه سيتم إزالة أوكارهم، وألا مفرّ أمامهم سوى تقديم أنفسهم للعدالة والقضاء.