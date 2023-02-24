بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 24 فبراير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 24 فبراير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، الطقس مستقر هذا الصباح على أغلب مناطق ليبيا مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة, بينما تنشط الرياح من مساء اليوم على المناطق الغربية مما تسبب في إثارة الأتربة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية تتكاثر أحياناً من يوم الغد على بعض مناطق .

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول من مساء اليوم إلي جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والغبار تتحول يوم الأحد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-27)مْ وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد وتنخفض يوم الأحد على اغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف على أقصى الساحل الشرقي.

الرياح: شمالية غربية إلي متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلي جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة على الخليج وسهل بنغازي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17-24)مْ ،وتسجل زيادة طفيفة خلال اليومين القادمين.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بداية من ظهر اليوم ويوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26- 30)مْ, وتسجل زيادة يوم الغد.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط يوم الأحد على بعض مناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23-25)مْ ، تسجل زيادة ملحوظة يوم الأحد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:59)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:40).