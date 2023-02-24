أصوات انفجارات في مصراتة يقال إنها ردًا على مقتل شابين في مداهمة للردع بزاوية المحجوب على وكر للمخدرات

أخبار ليبيا 24

أكدت أنباء عدة سماع أصوات انفجارات فجر اليوم الجمعة في مدينة مصراتة، في حين أكد مصدر مطلع لوكالة أخبار ليبيا 24 أن الأصوات ناجمة عن قيام مجموعة مسلحة من زاوية المحجوب بإطلاق النار احتجاجا على مقتل اثنين في عملية قبض على تاجر مخدرات في المنطقة تبنّاها جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأفاد شهود، أنه تم سماع دوي ثلاث انفجارات يعتقد أنها ناتجة عن إطلاق قذائف مدفعية.

وتوفي شابين جراء تعرضهما لرصاص من قوة مسلحة في منطقة زاوية المحجوب غربي مصراتة، وفق شهود، قالوا إن كل من “محمد قني” و “محمد مختار الشقماني” توفيا إثر إصابتهما برصاص قوة مسلحة في المنطقة يوم الخميس.

وأعلن، جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، تبنيه لعملية مداهمة داخل منطقة زاوية المحجوب، انتهت بالقبض على أبرز مصادر الترويج للمواد المخدرة بالمنطقة وجرح عنصرين من الجهاز بعد تعرضهما لإطلاق نار بالأسلحة الخفيفة.

وذكر الجهاز، أنه تمت مصادرة كمية كبيرة من المخدرات بجميع أنواعها، وسيتم إحالة المتهم للنيابة بعد استكمال عمليات التحقيق.

وقال الجهاز، إن المداهمة تمت بعد عملية رصد وتتبع استمرت لعدة أيام ومعلومات مؤكدة من بعض المروّجين الذين تم القبض عليهم داخل مدينة طرابلس.