البناني: أطالب المجلس الرئاسي بتولي ملف إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات

طالب رئيس حزب العدالة والبناء، الإخواني عماد البناني، بتولي المجلس الرئاسي ملف إنجاز القاعدة الدستورية بمعزل عن النواب والدولة.

وقال البناني، في تصريحات صحفية، أن رؤية الحزب في الملف الدستوري تتمثل في إنجاز قاعدة دستورية توافقية تمضي بنا نحو الانتخابات.

وأضاف البناني:” لا نؤيد إجراء التعديلات المتتالية على الإعلان الدستوري من قبل النواب، التي تهدف للالتفاف على المسار الدستوري وتعطيل الانتخابات.

ولفت إلى أن مجلس النواب نشر التعديل الـ13 في الجريدة الرسمية التابعة له قبل أن يصوت أعضاء مجلس الدولة عليه، متجاهلاً أعضاء مجلس الدولة بما يدل على انعدام روح الشراكة والتوافق بين المجلسين، على حد زعمه.

وأشار إلى أن المجلسين فشلا في وضع قاعدة دستورية مُتفق عليها رغم إتاحة الفرصة لوقت طويل لم يحققا فيها أي نجاح يذكر، بحسب قوله.

وتابع:” نُطالب بإيجاد البدائل المناسبة لإنجاز القاعدة الدستورية، وفي مقدمة ذلك تولي المجلس الرئاسي لهذا الملف”، على حد تعبيره.