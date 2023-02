لنقي: لا أنصح بإجراء انتخابات تشريعية بمعزل عن الانتخابات الرئاسية

ليبيا – أعرب عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي عن رفضه إجراء الانتخابات التشريعية بمعزل عن الانتخابات الرئاسي.

لنقي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “لا أنصح بإجراء انتخابات تشريعية فقط بمعزل عن الانتخابات الرئاسية، حتى لا يستحوذ البرلمان الجديد على السلطة التنفيذية في غياب رئيس الدولة، والذي من شأنه أن يُعيدنا إلى المربع الأول من عدم فصل السلطات وافتئات السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية وابتزازها وتعطيل مسيرة بناء الدولة”.

