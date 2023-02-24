رئيس “بوناتي”: ليبيا سوق واعدة للصناعات الايطالية

الوطن|رصد

صرّح الرئيس التنفيذي لشركة المقاولات الإيطالية “بوناتي” أندريا كولومبو أن ليبيا سوق واعدة لصناعات “صُنع في إيطاليا”، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال كولومبو، في حوار مع الوكالة الايطالية إن ليبيا “تعد سوقًا واعدًا بشكل متزايد للشركات الإيطالية العاملة في سلسلة توريد النفط والغاز البرية”، لافتا إلى أنه “من المحتمل أن تكون ليبيا واعدة أكثر من مصر بالنسبة للشركات الإيطالية العاملة في مصانع النفط والغاز البرية”.

وأوضح كولومبو أن “مصر لديها شركات محلية جيدة المستوى مملوكة للدولة، مثل بتروجيت، التي تحتكر البناء البري، بينما تعتمد على الشركات الدولية لأعمال البناء البحري، بينما لا يزال النظام الصناعي الليبي في مرحلة قد تكون واعدة أكثر”.

وأشار الى أن اتفاقية الغاز في ليبيا والبالغة قيمتها ثمانية مليارات دولار والموقعة في طرابلس في 28 يناير في طرابلس بين إيني والمؤسسة الوطنية للنفط بحضور رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، يمكن أن يكون بمثابة نفاذ إلى ماركات “صنع في إيطاليا” الأخرى.

وأشار كولومبو إلى أنه “من الواضح إننا بحاجة إلى الاستقرار والأمن ولكن أيضا التعاون الإيجابي بين شركات النفط الوطنية الحكومية مثل المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة الليبية والشركات الدولية. في ليبيا، نحن في بداية مرحلة جديدة من التعاون والحوار بين الأطراف الثلاثة والتي يمكن أن تكون واعدة للغاية..