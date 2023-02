ينبغي لنا المساعدة في جعل 2023 عام انتخابات ليبية حرة ونزيهة

أخبار ليبيا 24

شددت، نائبة وزير الخارجية الأمريكية، ويندي آر شيرمان، على أنه ينبغي المساعدة في جعل عام 2023 عام انتخابات ليبية حرة ونزيهة.

وقالت آر شيرمان، عبر تغريدة على تويتر، إن “الشعب الليبي يريد ويستحق الفرصة لاختيار قادته وبناء مستقبل أكثر إشراقًا”.

وأضافت، ” إننا يجب أن نساعد في جعل عام 2023 عام انتخابات ليبية حرة ونزيهة”.

The Libyan people want and deserve the opportunity to choose their leaders and build a brighter future. The United States agrees with @UN Special Representative @Bathily_UNSMIL that we should help make 2023 the year of free and fair Libyan elections. https://t.co/2m5XeWLci1 pic.twitter.com/YYmnJFa6Ya

— Wendy R. Sherman (@DeputySecState) February 24, 2023