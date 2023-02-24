ينبغي لنا المساعدة في جعل 2023 عام انتخابات ليبية حرة ونزيهة

أخبار ليبيا 24

شددت، نائبة وزير الخارجية الأمريكية، ويندي آر شيرمان، على أنه ينبغي المساعدة في جعل عام 2023 عام انتخابات ليبية حرة ونزيهة.

وقالت آر شيرمان، عبر تغريدة على تويتر، إن “الشعب الليبي يريد ويستحق الفرصة لاختيار قادته وبناء مستقبل أكثر إشراقًا”.

وأضافت، ” إننا يجب أن نساعد في جعل عام 2023 عام انتخابات ليبية حرة ونزيهة”.

The Libyan people want and deserve the opportunity to choose their leaders and build a brighter future. The United States agrees with @UN Special Representative @Bathily_UNSMIL that we should help make 2023 the year of free and fair Libyan elections. https://t.co/2m5XeWLci1 pic.twitter.com/YYmnJFa6Ya — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) February 24, 2023

جاء ذلك، خلال اجتماع استضافته الولايات المتحدة الأمريكية، ضم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، ومسؤولين كبار من دول غربية وعربية.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة استضافت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باثتيلي، وكبار المسؤولين من مصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، لمناقشة مطلب الشعب الليبي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضافت، في بيان اليوم الجمعة، إن قبل الإحاطة التي سيقدمها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أطلع الممثل الخاص باتيلي المشاركين على مشاوراته مع القادة والمؤسسات الليبية من أجل تعزيز التوافق المؤدي إلى انتخابات عام 2023.

وقالت، إن باتيلي أحاط المشاركين علما بالإنجازات التي حققها مجلس النواب والمجلس الأعلى الليبي، في المفاوضات التي سهلتها الدولة في مصر على أساس دستوري للانتخابات، والتشاور حول الخطوات التالية في الانتهاء من الاستعدادات للانتخابات.