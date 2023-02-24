شاهد… تفاصيل جديدة بشأن الخطة الأمريكية لمستقبل ليبيا

كشفت مصادر اعلامية تفاصيل جديدة بشأن المقترح (الامريكي – البريطاني – الفرنسي) في اجتماعات 5+2+2 بخصوص ليبيا، حيث تضمن الخيار الأول للخطة إجراء انتخابات برلمانية فقط.

وبحسب مستندات متداولة من وسائل إعلام محلية فإن المقترح الأول يؤكد أن إجراء انتخابات برلمانية فقط أكثر جدوى.

ويتضمن المقترح ايضاً إرجاء الانتخابات الرئاسية إلى حين اعتماد دستور للبلاد بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

ووفقا للمقترح فإن البرلمان الجديد سيتكفل بإعداد الدستور في مدة عامين، أي أن البلاد ستبقى دون رئيس لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

وبحسب خبراء فإن المقترح من شأنه أن يعيد البلاد للمربع الأول، وادخالها في حالة فوضى دستورية وانقسام في السلطة التنفيذية، بإنشاء كيانات موازية للبرلمان على غرار مجلس الدولة، وحكومة موازية.