فيصل الشريف: نهاية التعديل الدستوري الـ 13 «سطل الكناسة»

توقع فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، فشل الإعلان الدستوري الثالث عشر، الذي أقره مجلس النواب ونشره في جريدته الرسمية، زاعما أن مصيره «سطل الكناسة»، على حد تعبيره.

وقال الشريف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إللى يوجعك أن خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري يقاتل قتال لمساعدة «مربوعة عقيلة»-مجلس النواب- في مسألة شرعنة التعديل المربوعي 13 الباطل” على حد وصفه.

وأضاف الشريف:” المفاجأة أن عقيلة شاور المشري ومش عابي عليه، لأن نشر التعديل المربوعي في الجريدة الرسمية المربوعية التابعة لعقيلة، وهذا يعني إنه تم إقراره بشكل نهائي قبل حتى جلسة مجلس الدولة، وزي يوافق المشري زي ما يوافقش” على حد زعمه.

ووصف الشريف، إقرار التعديل الدستوري بـ” الهراء”، قائلا:” أن مصيره مثل مصير التعديل المربوعي 12 وقوانين الانتخابات الباطلة تمامًا في النهاية” على حد قوله. .

واختتم الشريف قائلا:” خليه يفرّخ في مربوعته ويدور من يعترفله بهكذا خزعبلات نهايتها كسابقاتها (سطل الكناسة)، وديروا قيمة لروحكم راهو مرمطكم بوسويط بشكل مخزي”، على حد ادعائه.