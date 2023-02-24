مكافحة الهجرة بشحات ترحّل 16 مصريًا لا يحملون إجراءات ثبوتية

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رحّل، جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شحات، بتعليمات من النيابة العامة، 16 مصريًا دخلوا ليبيا بدون إجراءات ثبوتية.

وقال الجهاز، إنه تم ترحيلهم عبر منفذ أمساعد البري بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وأضاف، أن هذا العمل يأتي ضمن الأعمال التي يقوم بها داخل المدينة للمحافظة على الأمن الصحي والقومي.

وأصدر، عقيد رمزي رمضان، رئيس فرع مكافحة الهجرة غير الشرعية شحات، تعليماته لرؤساء الوحدات وضباط الخفر بالفرع، بضرورة تكثيف التواجد الأمني بالمقر ورفع حالة اليقظة.

وأكد، خلال جولة لتفقد جاهزية مركزي ايواء الرجال والنساء، على ضرورة التعامل مع المهاجرين بإنسانية واحترام أدميتهم إلى أن يتم ترحيلهم لبلدانهم.