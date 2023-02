بن طاهر: احتكار تجار البصل للسوق والمضاربة عليه رفع الأسعار وسط غياب الجهات الرقابية

ليبيا – رأى أستاذ الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر بعدد من الجامعات الليبية أن ليبيا تستورد 75 % من احتياجاتها من البصل من دول مجاورة والصين.

بن الطاهر أوضح خلال تعليقات لـ” العربي الجديد” أن هناك أزمة عالمية جراء انخفاض إنتاج البصل لدى أبرز دولتين في الإنتاج هما الهند وباكستان بسبب الفيضانات، ما تسبب بأضرار في المحصول.

وبحسب أستاذ الاقتصاد الزراعي، فإن المشكلة الأخرى التي يعانيها السوق المحلي، هي احتكار تجار البصل للسوق والمضاربة عليه ما رفع الأسعار وسط غياب الجهات الرقابية.

