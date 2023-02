الكيلاني تشدد على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات لإنجاح معرض الأسر المنتحة

ليبيا – زارت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني فرع الشؤون الاجتماعية مصراتة رفقة اللجنة المشكلة من قبلها بقرار رقم 43 لسنة 2023.

الكيلاني شكرت خلال الزيارة مدينة مصراتة على الاستقبال وموظفي الفرع على مجهوداتهم، خاصة فيما يتعلق بتسليم بطاقات إيفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة ورعاية الأسر النازحة وحصر الأسر المنتجة.

وأثنت الوزيرة على تجربة مدينة مصراتة في تنظيم معارض للأسر المنتجة في السابق وهي التجربة والتي باقتراح من الوزيرة تم تطويرها لتنظيم المعرض هذا العام ليشمل بلديات المنطقة الوسطى.

وشددت على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات وتوفير الظروف المناسبة لإنجاح هذا المعرض المزمع إقامته في شهر مارس القادم.

بدوره، شكر رئيس الفرع الوزيرة على الدعم المقدم للفروع المتمثل في التجهيزات والأثاث والمعدات الخاصة بذوي الإعاقة التي وعدت بتقديم المزيد من الدعم المادي والمعنوي للفروع.

