بسرعة تصل إلى 50 كيلو متر/ساعة.. رياح قوية مثيرة للأتربة على أغلب مناطق غرب ليبيا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح متوسطة إلى قوية مثيرة للأتربة تؤثر على مناطق غرب البلاد يوم غد السبت.

وقال المركز في منشور عبر صفحته الجمعة إن الرياح تصل قوتها إلى 50 كيلومترا في الساعة، وتعمل على هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق، محذرا مرضى الجهاز التنفسي من التعرض لهذه الرياح خلال اليوم.

وأضاف المركز أن تأثير الرياح النشط سينتقل مساء السبت ويوم الأحد إلى مناطق الخليج وسهل بنغازي محملة بالأتربة والغبار إلى جانب انخفاض الرؤية في تلك المناطق.

وشهدت أغلب مناطق البلاد خلال الأسبوع الماضي استقرارا في الأجواء مع سماء صافية إلى قليلة السحب خاصة على مناطق الجبل الأخضر، وتراوحت درجات الحرارة بين 12 و20 درجة مئوية وفق المركز.

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوية

