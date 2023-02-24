ليبيا.. استمرار أعمال تنفيذ خزان مياه بسعة 5 آلاف متر مكعب بمحلة الزعفران

أعلن مدير مكتب جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق بسرت المهندس حمد لودي، عن قرب الانتهاء من تنفيذ خزان مياه بسعة خمسة آلاف متر مكعب في محلة الزعفران.

وقال لودي، في تصريحات صحفية له، إن الشركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية المنفذة للمشروع، استكملت حفر مسار الخط الناقل للمياه من نقطة الربط بمنطقة الغربيات وصولاً إلى موقع الخزان بمسافة تتجاوز ثمانية كيلومترات، وتعمل حاليًا على توصيل المواسير والقيام باختبارات الضغط للخطوط الناقلة.

وأجرى وفد يضم المهندس حمد لودي وعددا من المهندسين زيارة إلى مشروع إنشاء الخزان بمحلة الزعفران، من أجل توصيل المياه لقاطني منطقتي السبعة والحي الصناعي والمجاورة لمصنع علف سرت.

وأكد لودي أن المشروع يعتبر أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي ينفذها مكتب الجهاز بسرت، لحل مختنق المياه في الأحياء السكنية الواقعة غرب مدينة سرت، والتي تعاني منذ سنوات من شح مياه الشرب وعدم وجود مصدر للتغذية.