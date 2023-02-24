الدرسي: الدبيبة أفسد “العرس” الانتخابي وسلط المجموعات الإرهابية لوأد حلم الليبيين

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، إن السلطة الأممية هي الأقوى لكنها لم تقم بأي إجراء لحسم هذا الخلاف داخل ليبيا، معتبراً أن المجتمع الدولي منافق وليس لديه مصداقية في حل المشكلة الليبية.

وأضاف في تصريحات، إن المجلس أصدر قانون انتخاب رئيس الدولة، وقانون انتخاب مجلس النواب، ولم يقصِ أحداً، مشيراً إلى أن الدبيبة هو من أفسد العرس الانتخابي عندما لم يلتزم بالشروط التي وضعها النواب بالاستقالة من منصبه قبل 3 أشهر من الانتخابات، وسلط المجموعات الإرهابية لإقامة سرادق في مفوضية الانتخابات ووأدت حلم الليبيين في الانتخابات.