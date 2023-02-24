تقلبات جوية محتملة بداية من اليوم على غرب ليبيا والحرارة تصل لـ30 مئوية

أخبار ليبيا 24

توقع، المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر المناطق الغربية بداية من مساء اليوم الجمعة، بتقلبات جوية سريعة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية على بعض الأماكن.

وذكر المركز، أن الرياح قد تصل سرعتها إلى 50 كلم في الساعة، مشيرًا إلى أن تأثير هذه التقلبات ينتقل تدريجيا إلى مناطق الخليج وسهل بنغازي.

وقال المركز، إن الطقس يبقى مستقرًا هذا الصباح على أغلب مناطق ليبيا، وتميل درجات الحرارة للدفء أثناء النهار حيث تتراوح ما بين 20 و30 درجة مئوية على أغلب المناطق الغربية.

وأضاف، بينما تكون الحرارة ما بين 17 و24 على معظم المناطق الشرقية مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر على أقصى الساحل الشرقي.