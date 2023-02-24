الوافي: الدبيبة يعمل بأموال ليبيا ولا أستطيع منافسته في الانتخابات الرئاسية

حذر المرشح الرئاسي الشريف الوافي، من تأثير المليشيات والمال الفاسد على الانتخابات.

وقال الوافي في لقاء عبر قناة “الوسط”: إن كل مجموعة مسلحة أو جهة أو حكومات تتولاها دولة أو اثنتين ويتحكمون في تثرير مصير البلاد، مضيفا: “دخلت في الانتخابات المنبثقة عن اجتماع جنيف وجميع المخابرات الدولية تستضيفهم كلهم وعندهم باع طويل في الأمر، وربما مارسوا ضغوطات على قائمة أخرى، ولكن بالنسبة لقائمتي لم يكن لدينا ولاء لأحد معين، وكنا قريبين الجميع ولكن ليس بالضغوطات التي رأيتها، حتى دول عربية دخلت بقوة واتصلوا بي شخصيا، وهذا واقع”.

وأعرب الوافي عن رفضه للتعديل الدستوري الثالث عشر، وقال إن هناك إصرارا غريبا من جماعة الإخوان المسلمين على تمريره، وأنه يخدم الأطراف في المنطقة الغربية.

وواصل الأمل في الله أن يغير هذه الوجوه في الساحة السياسية، وحتى الانتخابات البرلمانية الجديدة ستقع تحت تأثير المليشيات، والمال الفاسد، وسيتم شراء أصوات والإتيان ببرلمان لا نتمنى وجوده من الأول.

واستكمل الوافي: الانتخابات الرئاسية فيها مشكلة، أنا مرشح رئاسي ولا أستطيع منافسة عبد الحميد الدبيبة الذي يعمل بأموال ليبيا أو عقيلة صالح أو فتحي باشاغا أو غيرهم”، وتابع: “هؤلاء جميعهم لديهم مزايا تجعل هناك فوارق بين المترشحين وتجعل الكفة غير متوازنة”.

وأشار إلى تخوفه من شراء الذمم بالفلوس في الانتخابات الرئاسية، مقترحا أن تجرى انتخابات لاختيار أعضاء مجلس رئاسي على غرار ما يحدث في سويسرا على حد قوله، لكي ترضى كل الأطراف بنتائج الانتخابات.