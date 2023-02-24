الخارجية الأمريكية تشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية هذا العام

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دعت، نائبة وزير الخارجية الأمريكية، ويندي آر شيرمان، في اجتماع استضافته الولايات المتحدة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باثيلي، ومسؤولين كبار من دول على صلة بالأوضاع في ليبيا، إلى ضرورة المساعدة في إجراء انتخابات ليبية في عام 2023 الجاري.

وقالت آر شيرمان، عبر تغريدة على تويتر، إن “الشعب الليبي يريد ويستحق الفرصة لاختيار قادته وبناء مستقبل أكثر إشراقًا”.

وأضافت، في بيان للخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، “يجب أن نساعد في جعل عام 2023 عام انتخابات ليبية حرة ونزيهة”.

وضم الاجتماع كبار المسؤولين من مصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة.

وقالت الخارجية الأمريكية، إن الاجتماع جاء لمناقشة مطلب الشعب الليبي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضافت، أن باثيلي أطلع -قبل الإحاطة التي سيقدمها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة- المشاركين على مشاوراته مع القادة والمؤسسات الليبية من أجل تعزيز التوافق المؤدي إلى انتخابات عام 2023.

وقالت، إن باثيلي أحاط المشاركين في الاجتماع علما بالإنجازات التي حققها مجلس النواب والمجلس الأعلى الليبي، وذلك في المفاوضات التي سهلتها مصر، على أساس دستوري للانتخابات، والتشاور حول الخطوات التالية في الانتهاء من الاستعدادات للانتخابات، وذلك في إشارة إلى ما تم التوصل إليه بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي خالد المشري.