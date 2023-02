ليبيا – أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الخميس تعليماته لوزارتي المالية والشؤون الاجتماعية بصرف منحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عامًا ومنحة الأولاد عن الربع الأول للعام 2023.

الدبيبة أصدر أيضًا بحسب منصة “حكومتنا” تعليماته بصرف مرتبات شهر مارس، قبل نهاية فبراير دعمًا للمواطنين واستعدادهم لشهر رمضان الكريم.

