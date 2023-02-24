تأجيل محاكمة “أبوعجيلة مسعود” إلى الـ 28 من فبراير

أكدت عائلة “أبوعجيلة مسعود” لليبيا الأحرار تأجيل جلسة محاكمة المواطن “أبوعجيلة” أمام القضاء الأمريكي إلى الـ28 من فبراير الجاري بعد أن كان مزمعا عقدها أمس الخميس.

وقالت العائلة إن قرار التأجيل هو إجراء شكلي دون أن توضح المحكمة أسبابه، مشيرة إلى أن المحامية المكلفة من القضاء الأمريكي ستتابع مجريات الجلسة المقبلة إلى حين تأمين أتعاب فريق الدفاع لاستلام القضية.

وأعربت العائلة عن أملها في أن تؤمن الدفعة الأولى من أتعاب الفريق حتى يتمكن من المضي في القضية والنظر فيها قبل الجلسة المقبلة، مشيرة إلى أنها قاربت على الانتهاء.

ودفع المواطن الليبي المشتبه في ضلوعه في تفجير لوكربي ” أبوعجيلة مسعود المريمي” ببراءته أمام المحكمة الاتحادية في واشنطن من التهم الموجهة إليه.

وكان القضاء الأمريكي قد طلب استمرار احتجاز “أبوعجيلة” على ذمة المحاكمة في جلسة استماع بكفالة في 23 من فبراير بعد أن سعى دفاعه للمطالبة بإطلاق سراحه المشروط وفقا لما نقلته صيحفة ” واشنطن بوست”.

وتوقعت الصحيفة احتمالية أن يواجه “مسعود” تهمتان ، بما في ذلك تدمير طائرة ، ويعاقب عليهما بالسجن المؤبد عند إدانته.

وكانت وزارة العدل الأمريكية للأحرار، قد أفادت -في وقت سابق- باحتجاز المواطن الليبي “أبوعجيلة مسعود المريمي” لدى السلطات الأمريكية بعد عامين من اتهامه بصناعة القنبلة في رحلة طائرة “بان أمريكان” رقم 103 التي سقطت بمنطقة لوكربي الاسكتلندية والتي أدّت إلى مقتل مالايقل عن 270 شخصا.

المصدر: ليبيا الأحرار + صحيفة واشنطن بوست

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