الولايات المتحدة: حان وقت الاصطفاف خلف باتيلي لتسهيل إجراء الانتخابات الليبية

طالب مستشار وزارة الخارجية الأميركية، ديريك شوليت، بضرورة الاصطفاف خلف رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي؛ لتسهيل إجراءات الانتخابات في ليبيا.

وأضاف شوليت في تغريدة عبر حسابه على تويتر، عقب اجتماع عقد في واشنطن لتنسيق الجهود بشأن الأوضاع في ليبيا: “حان الوقت للاتحاد خلف باتيلي الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الدعم في ليبيا، لتسهيل مطلب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات”.

وتابع: “تشرفنا باستضافة شركاء عالميين لتنسيق الجهود في واشنطن، وهو تذكير بأن الديمقراطية تتطلب خيارات جريئة”.

ووصل المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا في 27 فبراير الجاري بعد آخر إحاطة له في ديسمبر الماضي.